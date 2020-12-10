Запалені очі є ще одним симптомом COVID-19 - вчені

Вчені з Університету Англія Раскін (ARU) з’ясували, що одним зі значущих симптомів раннього COVID-19 є запалені очі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у дослідженні, опублікованому у журналі BMJ Open Ophthalmology.

Дослідники провели опитування серед пацієнтів з підтвердженою коронахворобою і склали перелік ранніх симптомів захворювання. Серед 83 учасників опитування 90% осіб відзначали втому, 76% - лихоманку, 70% - втрату нюху та смаку, 66% - сухий кашель.

Водночас 81% осіб вказали, що на ранній стадії COVID-19 вони мали проблеми з очима. З них 18% опитаних мали світлобоязнь або підвищену світлочутливість, 17% – свербіж очей, а 16% – біль в очах. Більшість учасників повідомила, що вони мали ці симптоми близько двох тижнів.

Водночас жоден опитаний не відзначив слизові виділення або різь в очах, що є характерними ознаками бактеріальних інфекцій.

На думку вчених, потрібно чітко відокремлювати кон’юнктивіт від симптомів коронавірусної інфекції, а болі очей визнати значущим симптомом раннього прояву COVID-19.

Дослідники наголошують, що вивчення цього прояву важливо також і тому, що воно вказує ще на один можливий шлях проникнення коронавірусу SARS-CoV-2 в організм і дозволяє краще відстежити шляхи його поширення.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 10 грудня зафіксовано понад 69 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже майже 48 млн осіб.