На сході Туреччини у провінції Елазіг унаслідок снігопадів заблоковані 13 доріг у сільській місцевості.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN Turk.

«13 доріг у сільській місцевості закриті для руху, підрозділи муніципалітету та провінції Елазіг, продовжують роботи для очищення та відкриття доріг», - йдеться у повідомленні.

На сході Туреччини сніг заблокував 13 доріг / Фото: haberler.com

Місцеве населення, зокрема і в тих населених пунктах, що заблоковані через сніг, попри незручності, позитивно оцінює значні опади, оскільки це матиме позитивний вплив на врожай фруктів та овочів, а також на рівень води.

Як відомо, 4 та 5 лютого у провінції Ван зійшли дві лавини. Внаслідок сходження першої лавини під снігом опинилися два транспортні засоби, рятувальники дістали 13 людей, восьмеро з яких вижили. Друга лавина накрила учасників рятувальної операції та стала причиною загибелі 41 особи, 84 особи зазнали травм.

Фото: haberler.com