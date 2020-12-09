У французьких Альпах розбився вертоліт з рятувальниками, п'ятеро загиблих
Укрінформ
У французьких Альпах розбився вертоліт з групою рятувальників, в результаті загинули п'ять з шести осіб на борту.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС з посиланням на місцевих чиновників.
Приватний вертоліт, що виконував пошуково-рятувальну операцію, зазнав аварії недалеко від міста Бонвійяр в районі Савойї. Пілотові вдалося вижити, однак він серйозно поранений.
Причина аварії неясна, ймовірно причиною аварії могла бути погана погода.
Президент Франції Эммануэль Макрон в соцмережах висловив співчуття і підтримку сім'ям загиблих.
Фото: EPA