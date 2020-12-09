У французьких Альпах розбився вертоліт з рятувальниками, п'ятеро загиблих

У французьких Альпах розбився вертоліт з групою рятувальників, в результаті загинули п'ять з шести осіб на борту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС з посиланням на місцевих чиновників.

Приватний вертоліт, що виконував пошуково-рятувальну операцію, зазнав аварії недалеко від міста Бонвійяр в районі Савойї. Пілотові вдалося вижити, однак він серйозно поранений.

Причина аварії неясна, ймовірно причиною аварії могла бути погана погода.

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Президент Франції Эммануэль Макрон в соцмережах висловив співчуття і підтримку сім'ям загиблих.

Фото: EPA