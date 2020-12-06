Снігопад у Альпах спричинив транспортний хаос та загрозу лавин
Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.
Потужні снігопади, що пройшли в Альпах останніми днями, призвели до транспортного хаосу в багатьох регіонах, відключень електроенергії і реальної загрози сходження лавин.
У гірських районах Австрії заблоковано багато доріг, а тими, що відкриті, можна проїхати лише з використанням протиковзких ланцюгів на колесах. На перевалі Бреннер між Австрією та Італією було зупинене залізничне сполучення, також був обмежений рух на автомагістралі. За даними місцевих служб, у всьому Східному Тіролі спостерігаються перебої з постачанням електроенергії. До ліквідації наслідків негоди залучили загалом 1,4 тисячі рятувальників.
Також у регіоні оголошено найвищий рівень небезпеки сходження лавин. За даними місцевої влади, у деяких місцях слід очікувати спонтанних сходжень «надзвичайно великих» лавин. Жителів загрожених районів попросили за можливості залишатися вдома.
Окрім того, снігова негода змусила організаторів перенести змагання Кубка світу з гігантського гірського слалому серед чоловіків. Спортивний захід мав пройти цієї неділі на італійському гірському курорті Санта-Катерина-Вальфурва. Як повідомила Міжнародна федерація лижного спорту, змагання відбудуться в понеділок. Також через високий ризик сходження лавин були скасовані два заїзди в супергіганті у жінок у швейцарському Санкт-Моріці.
фото: Brunner Images/picture alliance