Верховний суд США відхилив прохання заблокувати перемогу Байдена в Пенсильванії

Подання республіканців від Співдружності Пенсильванія до Верховного суду США щодо блокування процесу офіційного визначення переможця на президентських виборах у штаті було відхилено вищою судовою інстанцією.

Як повідомив телеканал CNN, рішення було оголошене в вівторок, передає Укрінформ.

«Верховний суд США відхилив прохання республіканців від Пенсильванії заблокувати процес сертифікації (офіційного підтвердження – ред.) результатів виборів у Співдружності, завдавши майже фатального удару по зусиллях Республіканської партії, які й так мали низькі шанси щодо визнання недійсною перемоги обраного президента Джо Байдена», - зазначається в повідомленні.

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Таким чином, рішення Верховного суду США, що має у своєму складі, в тому числі трьох ставлеників Трампа, стало показовою поразкою для чинної адміністрації Білого дому, яка прагне оскаржити перемогу свого опонента. Для винесення вердикту суддям знадобилося лише кілька годин з моменту звернення республіканців від штату Пенсильванія.

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Нагадаємо: вибори президента США відбулися 3 листопада. За підсумками підрахованих голосів, перемогу з великим відривом отримав демократ Джо Байден. Водночас чинний глава Білого дому Дональд Трамп вперто не визнає офіційних результатів, звинувачує місцеву владу у фальсифікаціях та ініціює численні судові процеси у спробах переглянути підсумки виборів у кількох ключових штатах.