Чеський ветеран повернув Земану почесну грамоту на знак протесту
Про це повідомляють Seznam Zpravy, передає Укрінформ.
Ветеран заявив, що не може прийняти відзнаку від людини, діяльність якої вважає «зрадницькою».
«Я думаю, що з огляду на вашу дедалі очевиднішу діяльність, яка видається мені зрадницькою і такою, яка є на користь системних противників Чехії, Ви не можете розсилати пам'ятні листи до річниці визволення Чехословаччини», - написав Лом.
Як зазначається, канцелярія президента через пандемію розіслала вітання ветеранам лише наприкінці листопада.
Томаш Лом під час війни служив у Королівських ВПС Великої Британії (Royal Air Force), був радистом. Після подій 1968 року (початок окупації Чехословаччини військами країн Варшавського договору на чолі з СРСР) Лом був виключений з Комуністичної партії. Працював дослідником у лабораторіях Tesla VUVET.
Фото: СТК