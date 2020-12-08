Чеський ветеран повернув Земану почесну грамоту на знак протесту

Чеський ветеран Другої світової війни Томаш Лом вирішив повернути президентові Чехії Мілошу Земану почесну грамоту до 75-ї річниці визволення Чехословаччини від фашизму.

Про це повідомляють Seznam Zpravy, передає Укрінформ.

Ветеран заявив, що не може прийняти відзнаку від людини, діяльність якої вважає «зрадницькою».

«Я думаю, що з огляду на вашу дедалі очевиднішу діяльність, яка видається мені зрадницькою і такою, яка є на користь системних противників Чехії, Ви не можете розсилати пам'ятні листи до річниці визволення Чехословаччини», - написав Лом.

Як зазначається, канцелярія президента через пандемію розіслала вітання ветеранам лише наприкінці листопада.

Читайте також: Президент Чехії може поставити під удар контррозвідку країни

Томаш Лом під час війни служив у Королівських ВПС Великої Британії (Royal Air Force), був радистом. Після подій 1968 року (початок окупації Чехословаччини військами країн Варшавського договору на чолі з СРСР) Лом був виключений з Комуністичної партії. Працював дослідником у лабораторіях Tesla VUVET.

Фото: СТК