Президент Чехії може поставити під удар контррозвідку країни

Президент Чехії може поставити під удар контррозвідку країни

Укрінформ
Президент Чеської Республіки Мілош Земан вимагає від Інформаційної служби безпеки (BIS) імена російських шпигунів і їх інформаторів, які працюють у країні.

Про це повідомляє чеське радіо iRozhlas у програмі Radiožurnál, передає Укрінформ.

За даними ЗМІ, Земан зажадав від керівника служби Міхала Куделки, аби той надав перелік прізвищ російських шпигунів, а також їх інформаторів з числа чеських громадян, операцій спецслужб, а також про імовірне відмивання грошей російською організованою злочинністю.

Це, як вважають фахівці з питань державної безпеки, може поставити під загрозу роботу багатьох чеських контррозвідників, адже кожна спецслужба захищає свої джерела, і така детальна інформація може призвести до їх розкриття.

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До того ж, на думку експертів, це також ризиковано через людей в оточенні президента Земана. Зокрема, радник глави держави Мартін Неєдли не пройшов спеціалізованої перевіркою, що надає право працювати з секретною інформацією, а цей політик минулого тижня літав до Москви.

«Звичайно, є таємницею полішинеля, що деякі люди, наближені до президента, дуже близькі до російських інтересів, і з цієї точки зору це дійсно може зіграти свою роль», - зазначив колишній заступник директора з аналітики та зовнішніх зв'язків в Управлінні закордонних зв'язків та інформації Ян Падурек.

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Експерти вважають, що нинішній крок президента не випадковий у часі. Земан попросив інформацію про російських шпигунів у той час, коли готується тендер на будівництво ядерного реактора в Дукованах і коли обговорюється питання, чи має Чехія виключити Росію та Китай з тендеру.

Земан давно вже скаржився на те, що не отримує інформацію від BIS, на яку, на його думку, він має право, а також ставить під сумнів здатність BIS обґрунтовувати певні твердження в секретних звітах. Президент неодноразово критикував і діяльність власне шефа BIS.

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