Президент Чехії може поставити під удар контррозвідку країни

Президент Чеської Республіки Мілош Земан вимагає від Інформаційної служби безпеки (BIS) імена російських шпигунів і їх інформаторів, які працюють у країні.

Про це повідомляє чеське радіо iRozhlas у програмі Radiožurnál, передає Укрінформ.

За даними ЗМІ, Земан зажадав від керівника служби Міхала Куделки, аби той надав перелік прізвищ російських шпигунів, а також їх інформаторів з числа чеських громадян, операцій спецслужб, а також про імовірне відмивання грошей російською організованою злочинністю.

Це, як вважають фахівці з питань державної безпеки, може поставити під загрозу роботу багатьох чеських контррозвідників, адже кожна спецслужба захищає свої джерела, і така детальна інформація може призвести до їх розкриття.

До того ж, на думку експертів, це також ризиковано через людей в оточенні президента Земана. Зокрема, радник глави держави Мартін Неєдли не пройшов спеціалізованої перевіркою, що надає право працювати з секретною інформацією, а цей політик минулого тижня літав до Москви.

«Звичайно, є таємницею полішинеля, що деякі люди, наближені до президента, дуже близькі до російських інтересів, і з цієї точки зору це дійсно може зіграти свою роль», - зазначив колишній заступник директора з аналітики та зовнішніх зв'язків в Управлінні закордонних зв'язків та інформації Ян Падурек.

Експерти вважають, що нинішній крок президента не випадковий у часі. Земан попросив інформацію про російських шпигунів у той час, коли готується тендер на будівництво ядерного реактора в Дукованах і коли обговорюється питання, чи має Чехія виключити Росію та Китай з тендеру.

Земан давно вже скаржився на те, що не отримує інформацію від BIS, на яку, на його думку, він має право, а також ставить під сумнів здатність BIS обґрунтовувати певні твердження в секретних звітах. Президент неодноразово критикував і діяльність власне шефа BIS.