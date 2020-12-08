Статки Ілона Маска вже перевищили $150 мільярдів

Загальна вартість статків гендиректора компаній Tesla й SpaceX Ілона Маска становить 152,9 мільярдів доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New York Post.

За вчорашній день торгів, вартість акцій Tesla зросли на 7% до рекордних для компанії понад 600 мільярдів доларів США.

Зазначається, що Ілон Маск вже декілька тижнів посідає другу сходинку у рейтингу найбагатших людей світу, випереджаючи засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса зі статками у 129 млрд доларів на понад 20 мільярдів.

Лише у цьому році статки Маска зросли на понад 120 мільярдів доларів США.

Наразі Маска випереджає лише власник компанії Amazon Джефф Безос зі статками у 185 мільярдів доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді засновник Tesla Inc. і SpaceX Ілон Маск посів друге місце в рейтингу найбагатших людей планети, випередивши засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса та главу Facebook Марка Цукерберга.