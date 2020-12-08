Байден обрав генерала Остіна кандидатом на посаду глави Пентагону – Politico

Переможець президентських виборів у США демократ Джо Байден визначився з кандидатурою нового міністра оборони, яким може стати колишній високопоставлений генерал Ллойд Остін.

Про це повідомило в понеділок американське видання Politico із посиланням на три обізнаних джерела, передає Укрінформ.

«Відставний генерал Ллойд Остін, який колись розглядався як перспективний кандидат на посаду міністра оборони в адміністрації обраного президента Джо Байдена, обраний для того, щоби очолити Пентагон», - зазначається в повідомленні.

Рішення, яке поки що офіційно не було оголошене, прийнято через два тижні після того, як Байден назвав інших кандидатів на високопоставлені позиції в команді національної безпеки.

Раніше генерал Остін очолював Центральне командуванням США. Разом з його кандидатурою розглядалися й інші претенденти, такі як Мішель Флурнуа, а також ексміністр внутрішньої безпеки Джех Джонсон. З усім тим, Байден віддав перевагу кандидату-афроамериканцю.

Як повідомляв Укрінформ, 23 листопада штаб Байдена-Гарріс оголосив кандидатів на посади державного секретаря США, радника з питань нацбезпеки, міністра внутрішньої безпеки, а також ряд інших впливових посад у сфері національної безпеки США.

Фото: CARLOS BONGIOANNI/STARS AND STRIPES