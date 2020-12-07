Пентагон розпочинає проведення брифінгів для команди Байдена – CNN

Члени перехідної адміністрації Джо Байдена з понеділка почнуть отримувати засекречену інформацію на брифінгах з питань національної безпеки від розвідувальних служб Пентагону.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в оборонному відомстві США, передає Укрінформ.

«Вони зустрінуться з представниками розвідувальних служб Міноборони США вже в понеділок, а також у вівторок цього тижня», - зауважив один із представників Пентагону.

Брифінги для перехідної адміністрації мають відбутися через кілька днів після неофіційних повідомлень про те, що Пентагон заблокував доступ для команди Байдена до секретної інформації. При цьому в самому міністерстві заперечували ці повідомлення, називаючи їх «неправдивими та явно образливими». Проте брифінги так і не проводилися до цього часу.

Як повідомляв Укрінформ, чинний глава Білого дому Дональд Трамп одразу після виборів у США заборонив своїй адміністрації робити будь-які кроки, що зазвичай здійснюються для передачі влади обраному президентові. У цьому зв’язку перехідна адміністрація Джо Байдена була вимушена отримувати інформацію з питань національної безпеки з неофіційних брифінгів, що проводилися на рівні експертів.