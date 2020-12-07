Паризький авіасалон у Ле Бурже скасували через COVID-19

Один із найбільших авіасалонів у світі – 54-й Міжнародний паризький авіасалон Ле Бурже – не відбудеться у 2021 році через коронавірусну пандемію.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в офіційному пресрелізі авіасалону Ле Бурже.

«У зв’язку з невизначеністю, пов’язаною з поточною кризою в галузі охорони здоров’я через COVID-19, паризький авіасалон Ле Бурже ухвалив рішення скасувати авіашоу, котре мало пройти з 21 по 27 червня 2021 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке рішення було ухвалено абсолютною більшістю членів Ради організації «у відповідь на міжнародну кризу у сфері охорони здоров’я та зважаючи на велику кількість відвідувачів, яких приваблює це популярне шоу».

Повідомляється, що наступний авіасалон в Ле Бурже відбудеться в червні 2023 року.

Згідно з інформацією в пресрелізі, учасники скасованого шоу отримають повну фінансову компенсацію.

Паризький авіасалон в Ле Бурже є одним з найбільших авіасалонів у світі, який проходить раз на два роки в аеропорту Ле Бурже (12 км на північний схід від Парижа).

Фото: Airbus