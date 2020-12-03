Авіаційна галузь до кінця 2021 року може відновитись на 50% - Криклій

Стан авіаційної галузі в Україні може відновитись на 50%, порівняно з показниками роботи сфери за 2019 рік.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій сказав під час інфраструктурного дня в "Європейській Бізнес Асоціації", відповідаючи на запитання щодо перспектив відновлення повномасштабної роботи авіагалузі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю що до кінця наступного року ми зможемо відновитися, якщо не буде чергових хвиль турбулентності, то десь на 50% від 2019 року. Зараз у нас менше ніж 30% відновлення, десь 27-28% відновлення до 2019 року", - сказав Криклій.

Як повідомлялося, 5 червня цього року в Україні відновили внутрішнє авіасполучення і 15 червня - міжнародне, що були тимчасово зупинені в рамках карантинних заходів через пандемію COVID-19.

Пасажиропотік аеропортів України у 2019 році становив 24,336 млн осіб, що на 18,5% більше, ніж у 2018 році. Українськими авіакомпаніями у 2019 році виконано 102,6 тисяч комерційних рейсів (зростання порівняно з 2018 роком – на 2,4%).