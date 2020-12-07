У Росії українському ексфутболісту Василенку дали 12 років «за шпигунство»

У Росії українському ексфутболісту Василенку дали 12 років «за шпигунство»

Укрінформ
Московський міський суд призначив 12 років колонії суворого режиму громадянину України Василю Василенку «за шпигунство».

Як передає Укрінформ, про це повідомили Інтерфаксу в пресслужбі суду.

Василенка визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого статтею 276 КК РФ (Шпигунство). Матеріали кримінальної справи щодо нього мають гриф "цілком таємно". Процес стосовно нього проходив у закритому режимі.

Згідно з інформацією ЗМІ, імовірно, що Василенко це колишній футболіст, який виступав, зокрема, за бердянську "Дружбу" і мелітопольське "Торпедо".

Читайте також: Українському футболісту, якого Росія звинуватила у шпигунстві, загрожує 16 років тюрми

Точна фабула кримінальної справи щодо Василенка невідома. Але за даними московських судів, його було затримано в жовтні 2019 року, і спочатку йому інкримінувалася ч. 1 ст. 226.1 КК РФ (контрабанда небезпечних речовин та озброєння або культурних цінностей і біоресурсів).

Попереднє розслідування у справі вело московське управління ФСБ, яке досі не коментувало ситуацію.

Читайте також: Окупація Криму: правозахисники заявляють про 110 політвязнів РФ

У Росії перебувають понад сто українських політв'язнів. Більш як десять із них засуджені або перебувають під судом за обвинуваченням за «шпигунською» статтею. При цьому часто спочатку висувалося більш легке обвинувачення, але з часом у справі з'являлася стаття 276 КК РФ.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-