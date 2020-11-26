Українському футболісту, якого Росія звинуватила у шпигунстві, загрожує 16 років тюрми

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на пресслужбу Мосміськсуду.

Повідомляється, що оголошення вироку призначено на 7 грудня об 11:30.

53-річному Василенку висунуто обвинувачення за статтею 276 КК РФ (шпигунство). Його затримали в жовтні 2019 року. Спочатку слідство інкримінувало українцю вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.226 КК РФ (незаконне переміщення через держкордон РФ небезпечних матеріалів, стратегічно важливих товарів і ресурсів або культурних цінностей). При цьому суть обвинувачення не розголошувалася.

Після березня 2020 року слідство звернулося до суду з черговим клопотанням про продовження Василенку запобіжного заходу, проте в обвинуваченні вже фігурувала тяжча стаття - шпигунство. Термін покарання за неї передбачає від 10 до 20 років ув'язнення.

Подробиці справи не розголошуються у зв'язку з тим, що її матеріали містять гриф "таємно". Розслідуванням справи займається управління ФСБ по Москві.