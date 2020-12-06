В РФ палаючий павільйон з піротехнікою влаштував «феєрверк» на все місто

Павільйон з піротехнікою загорівся на ринку "Классик" в Ростові-на-Дону: площа пожежі до 4 тисяч квадратних метрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на російське МНС.

«Ростов-на-Дону, ринок Классик, о 6:30 за московським часом сталося загоряння двоповерхового торгового павільйону на площі 200 кв. метрів», - йдеться в повідомленні.

Пізніше в МНС повідомили, що площа пожежі збільшилась до 1500 квадратних метрів, а потім - до 4 тисяч квадратних метрів.

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За останніми даними пресслужби МНС РФ, в гасінні пожежі задіяно 446 людей і 134 одиниці техніки.

Як розповіли в МНС, площа гасіння розбита на 4 бойові ділянки, щоб не допустити поширення вогню. Прокладено п'ять магістральних ліній.