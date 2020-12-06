Lufthansa скоротить майже 30 тисяч робочих місць

До кінця поточного року німецька авіакомпанія Lufthansa має намір скоротити свій закордонний персонал на 20 тис. осіб, а також продати свій підрозділ LSG, що займається бортовим харчуванням, в якому працює 7,5 тисячі осіб.

Про це повідомляє Bild am Sonntag, передає Укрінформ.

Дочірні компанії Lufthansa - Eurowings, Swiss, Austrian і Brussels Airlines - в умовах падіння попиту на польоти через пандемію коронавирусу скорочують частоту рейсів, парк та персонал.

За даними газети, German airline, яка обслуговує переважно внутрішні рейси, може скоротити в наступному році до 10 тисяч робочих місць.

Відзначається, що, як очікується, авіаперевезення вийдуть на рівень, що існував до пандемії, тільки до 2025 року.

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