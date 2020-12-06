Lufthansa скоротить майже 30 тисяч робочих місць

Lufthansa скоротить майже 30 тисяч робочих місць

Укрінформ
До кінця поточного року німецька авіакомпанія Lufthansa має намір скоротити свій закордонний персонал на 20 тис. осіб, а також продати свій підрозділ LSG, що займається бортовим харчуванням, в якому працює 7,5 тисячі осіб.

Про це повідомляє Bild am Sonntag, передає Укрінформ.

Дочірні компанії Lufthansa - Eurowings, Swiss, Austrian і Brussels Airlines - в умовах падіння попиту на польоти через пандемію коронавирусу скорочують частоту рейсів, парк та персонал.

За даними газети, German airline, яка обслуговує переважно внутрішні рейси, може скоротити в наступному році до 10 тисяч робочих місць.

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Відзначається, що, як очікується, авіаперевезення вийдуть на рівень, що існував до пандемії, тільки до 2025 року.

Фото: Shutterstock 

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