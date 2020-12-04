У Грузії попри локдаун - рекордна кількість випадків COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Грузія Онлайн із посиланням на заступника керівника оперативного штабу при міжвідомчій координаційній раді Бердію Сичинаву.
«За останні 24 години виявлено 5 068 нових випадків інфікування коронавірусом. З першого випадку інфікування донині в країні загальна кількість виявлених підтверджених випадків COVID-19 становить - 152 704. За останню добу видужало 2 336 осіб, в цілому ж кількість видужалих зросла до 126 904», - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що в країні за минулу добу 38 нових випадків смерті від коронавірусу. А всього з 26 лютого 2020 року донині в Грузії 1 425 випадків смерті від коронавірусу.
На даному етапі в Грузії 24 349 активних випадків. У лікарнях лікується 6 571 осіб.
Слід зазначити, що населення всієї Грузії приблизно можна порівняти з населенням Києва.
Як повідомлялося, влада Грузії з 28 листопада оголосила в країні жорсткий локдаун, який пообіцяли послабити під час зимових свят. У грузинській столиці навіть зупинили роботу громадського транспорту.
Фото: Радіо Свобода