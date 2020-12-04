Boeing отримав перше замовлення після катастрофи літаків 737 Max
Укрінформ
Ірландська авіакомпанія Ryanair замовила більше двох сотень літаків Boeing 737 Max після двох катастроф за участю цієї моделі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Ryanair вже погодився купити 135 літаків 737 Max і дозамовити ще 75 літаків. Вартість додаткової партії становить 22 мільярди доларів.
У Ryanair заявили про готовність прийняти поставку літаків на початку наступного року.
Федеральне управління цивільної авіації США недавно сертифікувало Boeing 737 Max для відновлення експлуатації після того, як вона була зупинена з березня 2019 року. Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) ще не дало такий дозвіл.
Авіакомпанії почали використовувати літаки Boeing 737 Max у 2017 році. Після аварій восени 2018 року в Індонезії і весною 2019 року в Ефіопії всі літаки цієї моделі припинили польоти.