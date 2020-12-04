Boeing отримав перше замовлення після катастрофи літаків 737 Max

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Ryanair вже погодився купити 135 літаків 737 Max і дозамовити ще 75 літаків. Вартість додаткової партії становить 22 мільярди доларів.

У Ryanair заявили про готовність прийняти поставку літаків на початку наступного року.

Федеральне управління цивільної авіації США недавно сертифікувало Boeing 737 Max для відновлення експлуатації після того, як вона була зупинена з березня 2019 року. Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) ще не дало такий дозвіл.

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Авіакомпанії почали використовувати літаки Boeing 737 Max у 2017 році. Після аварій восени 2018 року в Індонезії і весною 2019 року в Ефіопії всі літаки цієї моделі припинили польоти.