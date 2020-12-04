У Франції та Португалії заявили, що вакцинація від COVID-19 буде безкоштовною

Франція та Португалія зроблять вакцинацію від коронавірусної інфекції COVID-19 безкоштовною для своїх громадян.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що вакцинація розпочнеться у найближчі кілька тижнів. Програма щеплення буде розподілена на три категорії людей, в першу чергу вакцину отримають найбільш вразливі верстви населення, зокрема у будинках для літніх людей.

Вакцинація буде добровільною та безкоштовною.

Кастекс повідомив, що Франція замовила близько 200 млн доз вакцини у різних фармацевтичних компаній, які займаються їхньою розробкою. Це дозволить прищепити 100 млн осіб.

Міністр охорони здоров’я Португалії Марта Темідо також заявила, що вакцина від COVID-19 буде безкоштовною для громадян країни.

Вона зазначила, що Португалія придбає 22 мільйони доз вакцини від COVID-19 за 200 мільйонів євро. Зокрема країна уклала угоди з такими потенційними виробниками, як CureVac, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, Sanofi и GSK.

За даними сайту Worldometer, станом на вечір 3 грудня у світі зареєстрували 65 150 640 випадків коронавірусу, з них – понад 1,5 млн летальних, більше 45 млн осіб видужали.

Франція, де зафіксовано понад 2,2 млн випадків COVID-19, входить до п'ятірки країн світу з найбільшою кількістю хворих. У країні зафіксовано 53 816 смертей, ще 165 563 особи одужали.

У Португалії зареєстровано 303 846 випадків хвороби, з них – 4 645 смертей та 223 446 тих, хто одужав.

Як повідомляв Укрінформ, у середу Велика Британія схвалила вакцину від COVID-19 від компанії Pfizer, випередивши весь інший світ в гонці за початок найважливішої програми масової вакцинації в історії.

Наразі регулюючі органи США і ЄС аналізують дані про випробування вакцини Pfizer, але поки не дали свого схвалення.

У середу експерти ВООЗ заявили, що проводять переговори з урядом Британії щодо отримання доступу до певної інформації, яка може пришвидшити внесення вакцини від COVID-19 компаній Pfizer та BioNTech до екстреного переліку ВООЗ. Цей перелік дає «зелене світло» країнам, щоб дозволити вакцину для національного екстреного використання та може відкрити двері для міжнародних поставок у рамках глобальних механізмів.

9 листопада компанії Pfizer і BioNTech оголосили, що їхній кандидат на вакцину проти COVID-19, BNT162b2, продемонстрував 95-відсоткову ефективність у захисті від коронавірусу осіб, які не були раніше інфіковані SARS-CoV-2. Встановлено, що захист досягається через 28 днів після початку вакцинації, що складається із схеми прийому двох доз.

Компанія Moderna також подала запит американським і європейським регуляторам на термінове затвердження своєї вакцини від коронавірусної інфекції. Очікується, що FDA розгляне заявку Moderna 17 грудня.

Moderna і Pfizer сподіваються вже в грудні почати першу хвилю вакцинації в США.