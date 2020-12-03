США вимагають від Білорусі звільнити політв’язнів

Влада Білорусі повинна негайно повернути свободу усім політичним в’язням та приєднатися до діалогу із опозицією.

Про це заявив в четвер під час 27-ї міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі заступник держсекретаря США Стівен Біган, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Влада Білорусі мусить звільнити політичних бранців, журналістів й інших несправедливо затриманих. Їй слід долучитися до сутнісного діалогу із Координаційною радою та білоруським громадянським суспільством”, - сказав Біган.

Він наголосив, що “з серпня у Білорусі грубо порушуються зобов’язання ОБСЄ та права людини”. “Масові порушення й зловживання, задокументовані у звіті Московського механізму, продовжуються досі. Більше сотні політичних в’язнів було затримано у Білорусі за використання своїх прав і фундаментальних свобод”, - зазначив дипломат.

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Біган нагадав, що звіт Московського механізму “справедливо закликає білоруську владу згорнути свій наступ і дослухатися до вимог білоруського народу стосовно проведення вільних та чесних виборів з незалежним наглядом”.

Як повідомляв Укрінформ, 27-а міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) проходить 3-4 грудня у віртуальному форматі через пандемію COVID-19.

Участь у ній беруть близько 40 глав МЗС країн-членів ОБСЄ. Дипломати підбивають підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснюють огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах. Тема російської агресії проти України є однією з головних тем зустрічі.