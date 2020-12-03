США вимагають від Білорусі звільнити політв’язнів

США вимагають від Білорусі звільнити політв’язнів

Укрінформ
Влада Білорусі повинна негайно повернути свободу усім політичним в’язням та приєднатися до діалогу із опозицією.

Про це заявив в четвер під час 27-ї міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі заступник держсекретаря США Стівен Біган, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Влада Білорусі мусить звільнити політичних бранців, журналістів й інших несправедливо затриманих. Їй слід долучитися до сутнісного діалогу із Координаційною радою та білоруським громадянським суспільством”, - сказав Біган.

Він наголосив, що “з серпня у Білорусі грубо порушуються зобов’язання ОБСЄ та права людини”. “Масові порушення й зловживання, задокументовані у звіті Московського механізму, продовжуються досі. Більше сотні політичних в’язнів було затримано у Білорусі за використання своїх прав і фундаментальних свобод”, - зазначив дипломат.

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Біган нагадав, що звіт Московського механізму “справедливо закликає білоруську владу згорнути свій наступ і дослухатися до вимог білоруського народу стосовно проведення вільних та чесних виборів з незалежним наглядом”.

Як повідомляв Укрінформ, 27-а міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) проходить 3-4 грудня у віртуальному форматі через пандемію COVID-19.

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Участь у ній беруть близько 40 глав МЗС країн-членів ОБСЄ. Дипломати підбивають підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснюють огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах. Тема російської агресії проти України є однією з головних тем зустрічі.

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