Прем'єра Греції звинуватили у порушенні карантину
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.
Зазначається, що прем'єра і його дружину помітили за катанням на гірському велосипеді за півтори години їзди від їхнього будинку в Афінах, тоді як грекам заборонено займатися спортом далеко від будинку.
Крім того, опубліковано світлину Міцотакіса з випадковими перехожими під час його велосипедної прогулянки, на якій вони стоять без масок і не дотримуються соціальної дистанції.
Таким чином, прем'єр порушив правила ізоляції, запроваджені власним урядом 7 листопада і продовжені до 7 грудня для стримування поширення COVID-19.
Згідно з ними, грекам дозволено залишати свої будинки тільки для того, щоб піти на роботу, купити предмети першої необхідності, відвідати лікаря або зайнятися спортом поруч з будинком і в групах не більше ніж три особи.
За даними Worldometer, у світі зареєстровано 64 866 224 випадки коронавірусу, зокрема 1 499 690 летальних, одужали 44 962 247 осіб.
У Греції з початку пандемії коронавірусу зафіксували 109 655 випадків, з них - 2606 летальних.
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