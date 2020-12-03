Прем'єра Греції звинуватили у порушенні карантину

Прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса розкритикували за порушення правила загальнонаціонального карантину - чиновник і його дружина займалися спортом далеко від будинку і не дотримувалися соціальної дистанції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

Зазначається, що прем'єра і його дружину помітили за катанням на гірському велосипеді за півтори години їзди від їхнього будинку в Афінах, тоді як грекам заборонено займатися спортом далеко від будинку.

Крім того, опубліковано світлину Міцотакіса з випадковими перехожими під час його велосипедної прогулянки, на якій вони стоять без масок і не дотримуються соціальної дистанції.

Таким чином, прем'єр порушив правила ізоляції, запроваджені власним урядом 7 листопада і продовжені до 7 грудня для стримування поширення COVID-19.

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Згідно з ними, грекам дозволено залишати свої будинки тільки для того, щоб піти на роботу, купити предмети першої необхідності, відвідати лікаря або зайнятися спортом поруч з будинком і в групах не більше ніж три особи.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 64 866 224 випадки коронавірусу, зокрема 1 499 690 летальних, одужали 44 962 247 осіб.

У Греції з початку пандемії коронавірусу зафіксували 109 655 випадків, з них - 2606 летальних.

Фото: АА