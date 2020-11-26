Греція продовжила карантин через пандемію

Уряд Греції продовжив до 7 грудня обмежувальні заходи, спрямовані на стримування поширення COVID-19 в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве видання Ekathimerini.

Зазначається, що навіть після тритижневого локдауну в країні смертність через коронавірусну хворобу лишається високою.

"Особливо в деяких районах, таких як Салоніки, Серрес, Ларісса, Етолія і Акарнанія, Лесбос та Ахая, це (вірусне – ред.) навантаження викликає занепокоєння", - сказав речник грецького уряду.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада у Греції був уведений тритижневий карантин. Усі магазини, крім супермаркетів та аптек, були зачинені, а поїздки до інших регіонів заборонені. Для того, щоб вийти на вулицю, людям потрібно було отримати спеціальне смс-повідомлення. Також обов'язковим є носіння маски в громадських місцях. Середні школи перейшли на дистанційне навчання.

Станом на ранок 26 листопада у світі зареєстрували 60 720 993 випадків коронавірусу, зокрема, 1 426 841 летальний випадок, а 42 032 104 особи видужали.

У Греції з початку пандемії коронавірусу зафіксували 97 288 випадків, з них – 1 902 летальні.

Фото: ekathimerini.com