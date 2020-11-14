Греція на тлі спалаху коронавірусу закрила школи і дитсадки

У Греції закрили початкові школи і дитячі садки на тлі спалаху коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє France 24.

«Уряд Греції ухвалив рішення про зупинення роботи шкіл до 30 листопада», - йдеться в заяві міністра охорони здоров'я Васіліса Кікіліаса.

Середні школи вже закриті, з понеділка всі уроки там проходять дистанційно.

Раніше прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, інформуючи парламент про другий локдаун, заявив: «Найближчі тижні будуть надзвичайно критичними».

Ізоляція в країні почалася 7 листопада і триватиме до 30 листопада, проте експерти припускають, що вона може затягнутися.

З вечора п'ятниці по всій Греції була також запроваджена комендантська година на нічний час.

Епідемія коронавірусу паралізувала систему охорони здоров'я в Греції. З кінця жовтня щоденна кількість смертей від коронавірусу в країні збільшилася в чотири рази, а кількість інфікувань подвоїлася - становить близько 3000 випадків на день.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 53 865 130 випадків коронавірусу, зокрема 1 311 666 летальних, одужали 37 601 889 осіб.