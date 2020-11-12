У Києві на карантин закрили сім шкіл та дев'ять дитсадків

Як передає Укрінформ, про це заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє пресслужба КМДА.

«На сьогодні в місті закриті на карантин 7 шкіл – через випадки захворювання серед вчителів. По одній школі в Подільському, Оболонському та Святошинському районах та по дві школи в Голосіївському та Деснянському. Збільшилась і кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів», – сказав Мондриївський.

За його словами, сьогодні на дистанційному навчанні загалом перебувають 628 класів у 197-ми школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 809. Також хворіють 656 педагогів.

«У дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 137 груп у 103-ох садках», – зазначив Мондриївський.

Крім того, дев’ять садочків зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 53%.

Станом на 12 листопада в Україні зареєстровано 500 865 випадків захворювання на COVID-19, з них летальних 9145, одужало 227 694 особи. За минулу добу виявлено 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби.