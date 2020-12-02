Польща закупить 45 мільйонів доз COVID-вакцин для безкоштовних щеплень

Польща закупить 45 мільйонів доз COVID-вакцин для безкоштовних щеплень

Укрінформ
Уряд Польщі замовив 45 млн доз вакцини проти COVID-19, які будуть добровільними і безкоштовними.

Про це повідомив під час прес-конференції глава польського уряду Матеуш Моравецький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Польща підписала відповідні умови, і маємо замовлення на 45 млн доз з компаніями Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson”,- повідомив Моравецький.

За його словами, вакцина буде добровільною, безкоштовною і з розрахунку – дві дози на одну людину.

Читайте також: Україна може отримати прискорений доступ до вакцини від COVID-19 – Радуцький

Польський прем’єр поінформував, що вартість вакцини для Польщі становитиме від 5 до 10 млрд злотих (1,1-2,2 млрд євро) в заоежності від того, скільки доз вакцини буде додатково куплено.

Моравецький повідомив, що вакцинування розпочнеться приблизно в середині лютого наступного року після позитивного рішення Європейського агентства з лікарських засобів.

Читайте також: Путін запускає масову вакцинацію незавершеним російським «Спутником V»

Він відзначив, що в першу чергу вакцинуватимуться медики, пацієнти закладів опіки, представники силових структур, які задіяні у протидію пандемії коронавірусу. Згодом, вакцинуватимуться особи пенсійного віку, насамперед особи старші 75-років.

Глава МОЗ Польщі Адам Недзельський висловив сподівання, що таким чином мінімум 50-60% поляків вакцинується проти коронавірусу.

Станом на сьогодні вже понад мільйон поляків інфікувалися коронавірусом, вилікувалися більше 600 тис. Померли від інфікування коронавірусною інфекцією понад 18 тис. поляків.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-