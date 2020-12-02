Польща закупить 45 мільйонів доз COVID-вакцин для безкоштовних щеплень

Уряд Польщі замовив 45 млн доз вакцини проти COVID-19, які будуть добровільними і безкоштовними.

Про це повідомив під час прес-конференції глава польського уряду Матеуш Моравецький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Польща підписала відповідні умови, і маємо замовлення на 45 млн доз з компаніями Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson”,- повідомив Моравецький.

За його словами, вакцина буде добровільною, безкоштовною і з розрахунку – дві дози на одну людину.

Польський прем’єр поінформував, що вартість вакцини для Польщі становитиме від 5 до 10 млрд злотих (1,1-2,2 млрд євро) в заоежності від того, скільки доз вакцини буде додатково куплено.

Моравецький повідомив, що вакцинування розпочнеться приблизно в середині лютого наступного року після позитивного рішення Європейського агентства з лікарських засобів.

Він відзначив, що в першу чергу вакцинуватимуться медики, пацієнти закладів опіки, представники силових структур, які задіяні у протидію пандемії коронавірусу. Згодом, вакцинуватимуться особи пенсійного віку, насамперед особи старші 75-років.

Глава МОЗ Польщі Адам Недзельський висловив сподівання, що таким чином мінімум 50-60% поляків вакцинується проти коронавірусу.

Станом на сьогодні вже понад мільйон поляків інфікувалися коронавірусом, вилікувалися більше 600 тис. Померли від інфікування коронавірусною інфекцією понад 18 тис. поляків.