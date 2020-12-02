Коронавірус в Росії: за добу - понад 25 тисяч випадків та рекордна смертність

У Російській Федерації від коронавірусу у вівторок померло 580 осіб, на день ​​раніше - 559 пацієнтів, це максимальні показники за час пандемії.

Як повідомляє Укрінформ, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф (загальноросійська статистика мінус показники незаконно анексованих Криму і Севастополя).

За його даними загальна кількість інфікованих у Росії зросла до 2 327 105.

Найбільша кількість нових випадків коронавірусу за добу була зафіксована в Москві - 5 191, у Санкт-Петербурзі - 3 684, у Підмосков'ї - 1 148, у Нижньогородській області - 473.

Всього з початку епідемії кількість летальних випадків від COVID-19 у РФ становить 40 630. Одужали 1 814 442 людини, за добу - 26 480 пацієнтів.

Напередодні журналісти видань «Медіазона» і «Медуза» підготували розслідування про те, що приблизно дві третини російських регіонів систематично занижують дані про смерть від коронавірусу.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 64 247 211 випадків коронавірусу, зокрема 1 487 936 летальних, одужали 44 492 710 людей.