У Фінляндії чоловік погрожував міністру у соцмережах і отримав чотири місяці умовно

Повітовий суд Гельсінкі засудив чоловіка, який погрожував у соцмережах міністру внутрішніх справ Фінляндії Марії Охісало, до чотирьох місяців позбавлення волі умовно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Чоловіка визнали винним за статтями кримінального кодексу "незаконна загроза" та "образа честі і гідності".

Він, зокрема, опублікував у Інстаграмі фото, на якому на обличчі Охісало зображена мішень, а також розмістив під публікацією Охісало в Інстаграмі коментар, в якому стверджував, що "вчиться виготовляти бомби".

У цьому ж коментарі обвинувачений стверджував, що має намір увірватися до поліцейської дільниці на вантажівці, начиненій вибухівкою, а також відправити "посилку" до міністерства внутрішніх справ.

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Суд визнав погрози на адресу міністра серйозними. У вердикті зазначається, що політик повинен витримувати навіть найжорсткішу критику, але риторика ненависті не має захисту, передбаченого законом про свободу слова.

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva