У Фінляндії чоловік погрожував міністру у соцмережах і отримав чотири місяці умовно
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.
Чоловіка визнали винним за статтями кримінального кодексу "незаконна загроза" та "образа честі і гідності".
Він, зокрема, опублікував у Інстаграмі фото, на якому на обличчі Охісало зображена мішень, а також розмістив під публікацією Охісало в Інстаграмі коментар, в якому стверджував, що "вчиться виготовляти бомби".
У цьому ж коментарі обвинувачений стверджував, що має намір увірватися до поліцейської дільниці на вантажівці, начиненій вибухівкою, а також відправити "посилку" до міністерства внутрішніх справ.
Суд визнав погрози на адресу міністра серйозними. У вердикті зазначається, що політик повинен витримувати навіть найжорсткішу критику, але риторика ненависті не має захисту, передбаченого законом про свободу слова.
Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva