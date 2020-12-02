Понад 40 мільйонів осіб у світі живуть в рабстві — ООН

Понад 40 мільйонів осіб у світі живуть в рабстві — ООН

Укрінформ
Згідно з оцінками Організації Об'єднаних націй, понад 40 млн осіб у світі сьогодні є жертвами сучасного рабства.

Про це йдеться в поширеній у вівторок заяві генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша у зв'язку з Міжнародним днем ​​боротьби за скасування рабства, передає Укрінформ.

"Сьогодні понад 40 млн осіб є жертвами сучасного рабства. Жінки та дівчата складають 71% від цієї цифри. Бідні та маргіналізовані групи, особливо расові та етнічні меншини, представники корінних народів і мігранти диспропорційно порушені сучасними формами рабства. Гендерна нерівність ще більше підсилює патерн дискримінації", - сказав він.

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Відповідно до опублікованої напередодні доповіді ООН, жінки становлять 99% від усіх жертв примусової сексуальної експлуатації, 84% - примусових шлюбів і 58% - примусової праці. Під час пандемії виросли примусові та дитячі шлюби, відбулася експлуатації умов праці в усьому світі. У 136 країнах дитячі та примусові шлюби досі не вважаються кримінальним злочином.

Гутерреш закликав усіх членів ООН докласти ще більше зусиль, щоб «покласти край цим огидним практикам»

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