«Марш сусідів» у Білорусі: силовики застосовували світлошумові гранати й газ

У Білорусі завершилася денна частина акції протесту «Марш сусідів». Були жорсткі затримання, використовувалися газ і світлошумові гранати, робилися постріли в повітря.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радые Свабода.

«Десятки акцій протесту пройшли у різних районах Мінська. Найбільші пройшли на вулицях Жиновича й Матусевича (район Домбровка), на південному заході, в Уруччі, на Партизанському проспекті. Силовики розігнали і затримали людей, але люди знову збиралися»- йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що під час розгону кілька людей були жорстоко побиті (аж до втрати свідомості). У кількох випадках силовики застосували газ, у Боровлянах (передмістя Мінська) - світлові та шумові гранати, були чутні постріли у Зеленій Бору й Уруччі (райони Мінська).

Акції протесту пройшли також у Бресті, Гродно, Могильові, Вітебську, Жодіно, Смолевичах, Дзержинську, Радошковичах, Ляховичах й інших містах.

На 17:00 (за київським часом) правозахисникам ПЦ "Вясна" відомі імена 191 затриманого у різних містах Білорусі. Серед них член Координаційної ради Дмитро Крук (Мінськ), журналісти Максим Хлябець, Станіслав Коршунов й інші.

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Сьогодні в Білорусі проходив недільний протестний «Марш сусідів». Йому дали таку назву, тому що люди не збиратимуться в одну велику колону, чому перешкоджають силовики, а проводитимуть акції в своїх районах, «з сусідами».

Як повідомлялося, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.

Фото: Радыё Свабода