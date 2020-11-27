Кулеба - про заяву Лукашенка: Жодних розмов із Маасом про «душити» Білорусь не було

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не розмовляв з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом про те, що потрібно "душити" Білорусь, її бізнес і виробництво.

Як передає Укрінформ, відповідну заяву Кулеба опублікував у своєму Твіттері.

"Жодних таких слів у наших розмовах з Гайко Маасом не лунало. Я принципово проти «душити» Білорусь, її бізнес і виробництво. Я навпаки за те, щоб дати Білорусі дихати вільно", - написав Кулеба.

Жодних таких слів у наших розмовах з Гайко Маасом не лунало. Я принципово проти «душити» Білорусь, її бізнес і виробництво. Я навпаки за те, щоб дати Білорусі дихати вільно. https://t.co/5gq64B0yKP — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 27, 2020

Як повідомлялося, БЕЛТА 27 листопада опублікувала заяву Лукашенка про те, що український міністр закордонних справ у розмові з німецьким колегою сказав про необхідність введення санкцій Європейським Союзом проти Білорусі для того, щоб "паралізувати діяльність держави, бізнесу та виробництв".

Фото: mfa.gov.ua