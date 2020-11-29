Правозахисники публікують імена затриманих у Білорусі активістів

Білоруський Правозахисний Центр «Вясна» опублікував інформацію про 98 затриманих на акціях протесту в різних містах Білорусі, передусім у Мінську (на 15:20 за Києвом).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті «Вясни».

Окрім Мінська є затримані в інших містах Білорусі - Вітебську, Гродно, Бресті, Боровлянах (Мінської області), Ліді (Гродненської області).

При розгоні протестувальників у різних містах країни використовувався газ, направлялася зброя на протестувальників, робилися постріли у повітря.

Як повідомлялося раніше, сьогодні до акції протесту в Мінську були розміщені військова й спецтехніка. Офіційно повідомлялося про закриття п'яти станцій метро (з 15:17 за Мінськом метро працює у штатному режимі). Традиційно для неділь розпочалися проблеми з мобільним інтернетом «у рамках заходів, що проводяться уповноваженими державними органами щодо забезпечення національної безпеки».

Сьогодні в Білорусі проходить недільний протестний «Марш сусідів». Він так називається, тому що люди не збиратимуться в одну велику колону, чому перешкоджають силовики, а проводитимуть акції у своїх районах, «з сусідами». Було зібрано безліч колон. Їх розганяли, були затримання. Після чого багато колон збиралися заново.

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Як повідомлялося, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.