В ЄС засудили вбивство «батька» ядерної програми Ірану і застерегли сторони від ескалації

В Євросоюзі назвали злочинним актом вбивство іранського вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде, закликавши сторони уникати ескалації.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

«27 листопада 2020 року в Абсарді, Іран, урядовець Ірану і кілька цивільних осіб були вбиті в результаті серії насильницьких нападів. Це є злочинним актом і суперечить принципу поваги прав людини, за який виступає ЄС», - йдеться у заяві.

В ЄС також закликали всі сторони «зберігати спокій і проявляти максимальну стриманість, щоб уникнути ескалації».

Раніше президент Ірану Хасан Рухані заявив, що Тегеран "своєчасно і належним чином" відповість на вбивство Фахрізаде.

Як повідомлялося, 27 листопада провідного вченого-ядерника Ірану Мохсена Фахрізаде-Махаваді, який очолював дослідний центр нових технологій і вважався одним з «батьків» ядерної програми Ірану, було убито біля Тегерана. Поки ніхто офіційно не взяв відповідальність за це вбивство, проте в Ірані вважають, що його організатором є Ізраїль, оскільки прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху раніше виявляв особливий інтерес до Фахрізаде через його важливу ​​роль в іранській ядерній програмі.