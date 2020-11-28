В ЄС засудили вбивство «батька» ядерної програми Ірану і застерегли сторони від ескалації
Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки.
«27 листопада 2020 року в Абсарді, Іран, урядовець Ірану і кілька цивільних осіб були вбиті в результаті серії насильницьких нападів. Це є злочинним актом і суперечить принципу поваги прав людини, за який виступає ЄС», - йдеться у заяві.
В ЄС також закликали всі сторони «зберігати спокій і проявляти максимальну стриманість, щоб уникнути ескалації».
Раніше президент Ірану Хасан Рухані заявив, що Тегеран "своєчасно і належним чином" відповість на вбивство Фахрізаде.
Як повідомлялося, 27 листопада провідного вченого-ядерника Ірану Мохсена Фахрізаде-Махаваді, який очолював дослідний центр нових технологій і вважався одним з «батьків» ядерної програми Ірану, було убито біля Тегерана. Поки ніхто офіційно не взяв відповідальність за це вбивство, проте в Ірані вважають, що його організатором є Ізраїль, оскільки прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху раніше виявляв особливий інтерес до Фахрізаде через його важливу роль в іранській ядерній програмі.