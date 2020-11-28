У Білорусі знову проходять акції солідарності «Нуль проміле»

Акція солідарності із затриманими лікарем швидкої допомоги і журналісткою інтернет-порталу TUT.by під назвою «Нуль проміле» триває в різних куточках Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Зокрема, акції на підтримку лікаря швидкої допомоги Артема Сорокіна і журналістки Катерини Борисевич сьогодні пройшли у Вітебську, Вілейщині і Радошковичах. Люди вишикувалися вздовж стін коридору лікарні, тримаючи в руках аркуші з написом «0 проміле».

Як повідомлялося, 24 листопада лікарі і журналісти Білорусі проводили аналогічну акцію.

У СІЗО КДБ уже більше тижня знаходяться лікар швидкої допомоги Артем Сорокін, якого Генпрокуратура Білорусі підозрює в розкритті медичної таємниці про смерть Романа Бондаренка, а також журналістка TUT.by Катерина Борисевич, яка написала про це статтю.

Роман Бондаренко 11 листопада був викрадений невідомими в масках з так званої площі Змін. Через кілька годин 31-річний чоловік з важкими травмами був доставлений у лікарню, де 12 листопада помер. Поліція стверджувала, що Бондаренко був напідпитку, однак лікар Артем Сорокін спростував ці заяви, оприлюднивши інформацію про те, що в крові померлого алкоголю не було.

фото: TUT.by