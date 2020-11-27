Лукашенко не хоче віддавати Конституцію «незнайомому президенту»

Олександр Лукашенко заявив, що не буде президентом Білорусі після прийняття нової Конституції у країні. А поправки до Основного закону потрібні, щоб майбутній президент не зміг розвалити країну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА.

«Ніяку Конституцію я під себе не роблю. З новою Конституцією я вже з вами Президентом працювати не буду. Тому заспокойтеся, спокійно це сприймайте. І я ніколи не допущу того, щоб, приймаючи нову Конституцію, хтось сфальшував або потім вибори за новою Конституцією хтось сфабрикував», - сказав Лукашенко.

Він наголосив, що виступає за внесення поправок до Конституції і переконаний у необхідності скоригувати повноваження президента.

«Я прихильник нової Конституції. Не тому, що демократію якусь треба. Не в демократії справа. Мене що в цій ситуації турбує: незнайомому президенту таку Конституцію віддавати не можна. Буде біда», - додав Лукашенко.

За його словами, в країні діє «дуже серйозна» Конституція.

«Казахстан, Росія, ми - мабуть, ось три просунутих держави, які мають таку серйозну жорстку Конституцію, де від рішення президента залежить все. З цієї точки зору, розуміючи, що не дай бог прийде людина і захоче розв'язати війну та інше ... Так, треба нам створити нову Конституцію, але вигідну для нашої країни, щоб потім країна не обвалилася», - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі більше ніж три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.