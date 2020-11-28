В Аргентині порушили справу за фактом смерті Марадони
Укрінформ
В Аргентині порушено кримінальну справу за фактом смерті футболіста Дієго Марадони.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеканал Todo Noticias.
Правоохоронці перевіряють, чи була допущена недбалість з боку медпрацівників, які стежили за станом здоров'я футболіста після операції.
Прокуратура допитає медсестру, яка стежила за тим, щоб Марадона приймав необхідні препарати. За інформацією слідства, вона не дала Марадоні одну з таблеток в ранок, коли у нього стався серцевий напад.
Дієго Марадона помер 25 листопада на 61-му році життя від зупинки серця. Йому стало погано, коли він знаходився вдома.