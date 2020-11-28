Збройні сили Канади розвивають власну систему тестування на COVID-19

Збройні сили Канади поволі набувають власних можливостей проведення тестів на COVID-19.

Про це у Оттаві заявила командувач медичної служби Збройних сил Канади контрадмірал Ребека Патерсон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Від початку коронакризи Збройні сили Канади повільно, але впевнено разом із рештою Канади здобували можливості проводити аналізи”, - сказала Патерсон.

За її словами, для тестування на COVID-19, Збройні сили Канади досі покладаються переважно на можливості місцевих органів охорони здоров’я. “Ми розгорнули тестування в Королівському канадському флоті. Ми проводимо його там, звідки люди вирушать на операції, приміром на військовій базі Трентон. В інших випадках ми використовуємо тестування за місцем перебування військовослужбовців у Канаді”, - розповіла контрадмірал.

Патерсон наголосила, що військовослужбовці у закордонних відрядженнях мають доступ до швидких систем тестування на COVID-19.

Наразі у різноманітних закордонних місіях служить більше як 2000 членів Збройних сил Канади. У тому числі близько 200 канадських військовослужбовців беруть участь у тренувальній місії UNIFIER в Україні.