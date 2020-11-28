У Китаї лікарів посадили за незаконне вилучення органів

Шестеро людей, у тому числі кілька лікарів, були ув'язнені в Китаї за незаконне вилучення органів у жертв нещасних випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС з посиланням на місцеві ЗМІ.

Арешти відбулися після того, як у сина однієї з жертв виникли підозри.

У період з 2017 по 2018 рік лікарі видалили печінку і нирки у 11 осіб у лікарні в провінції Аньхой.

Зловмисники обманювали сім'ї загиблих, змушуючи їх думати, що вони роблять офіційні пожертвування органів. Постраждалого вивозили з лікарні посеред ночі і поміщали в фургон, який виглядав як швидка допомога, де лікарі вилучали органи. Після цього органи було продано окремим особам або іншим лікарням, з якими члени банди таємно зв'язувалися.