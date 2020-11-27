Словаччина відклала друге масове тестування на COVID-19

Словаччина відклала проведення другого загального тестування на COVID-19.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Ігор Матович, передає Укрінформ із посиланням на DW.

Заплановане на 5-6 грудня повторне загальне тестування на COVID-19 відкладено на невизначений термін.

За даними видання, в словацькому уряді немає єдності з цього питання. При цьому Асоціація міст і громад виступила з вимогою відмовитися від проведення тестування — замість цього вони пропонують тестувати "групи ризику".

Згідно з опублікованою 26 листопада статистикою, кількість нових випадків інфікування знову зростає. Противники масового тестування заявляли, що скорочення кількості нових випадків пов'язане не з тестуванням, а із запровадженням часткового локдауну.