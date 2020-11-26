У Швеції прогнозують пік другої хвилі пандемії на середину грудня

У Швеції очікують, що пік захворюваності під час другої хвилі пандемії COVID-19 станеться у середині грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на керівника агентства охорони здоров'я Швеції Йохана Карлсона.

В уряді Швеції вважають такий варіант проходження другої хвилі оптимістичними, оскільки він покаже ефективність запроваджених у жовтні більш жорстких карантинних обмежень.

Як зазначається, поточна статистика нових випадків захворювання нижче спрогнозованої раніше моделі розвитку пандемії. Але в уряді припускають, що це може бути не пов'язано з реальним зниженням захворюваності, а з тестуванням, адже в деяких регіонах не встигає за кількістю запитів.

Протягом осені у Швеції регулярно оновлюються антирекорди захворюваності. 19 листопада за добу зафіксували 7 629 нових випадків - це найбільший показник за час пандемії.

Протягом пандемії померло 6 622 людини, і відсоток смертності від COVID-19 у Швеції вище, ніж у сусідніх Норвегії, Данії та Фінляндії.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 60 787 572 випадки коронавірусу, зокрема 1 428 022 летальних, одужали 42 085 764 особи.

Фото: EPA-EFE/ADAM IHSE/TT