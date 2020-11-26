У Росії – понад 25 тисяч нових випадків COVID-19 і рекордна смертність

У Російській Федерації за минулу добу померло 515 пацієнти з коронавірусом і зареєстровано 25 195 нових випадків COVID-19 - це максимальні показники за час пандемії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф (загальноросійська статистика мінус показники незаконно анексованих Криму і Севастополя).

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу було виявлено в Москві - 6075, в Санкт-Петербурзі - 3669, в Підмосков'ї - 1022.

На сьогодні загальна кількість інфікованих коронавірусом у РФ зросла до 2 169 424, з початку епідемії зареєстровано 37 688 летальних випадків, одужали 1 671 349 осіб.

Напередодні стало відомо, що у глави російської республіки Дагестана Сергія Мелікова підтверджена коронавірусна інфекція. Також з'явилося повідомлення про госпіталізацію через COVID-19 відомого актора, художнього керівника московського Театру сатири 86-річного Олександра Ширвіндта.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, в світі зареєстровано 60 787 572 випадки коронавірусу, зокрема 1 428 022 летальних, одужали 42 085 764 особи.

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