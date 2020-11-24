Російському історику Дмитрієву продовжили арешт до 27 лютого

Петрозаводський міський суд (РФ) продовжив на три місяці, до 27 лютого, арешт голові карельського відділення «Меморіалу» Юрію Дмитрієву.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Інтерфаксу представник потерпілої сторони Ігор Перов.

Наступне засідання у справі Дмитрієва призначено на 27 грудня.

Суд втретє розгляне справу, в рамках якої історику закидають розпусні дії, виготовлення дитячої порнографії і зберігання фрагментів зброї (ст. 135, ч. 3 ст. 135, п. "В" ч. 2 ст. 242.2, ч. 1 ст. 222 КК).

Як повідомлялося, сьогодні в російському Петрозаводську почалося третій судовий розгляд у справі карельського історика, лідера регіонального відділення ПЦ "Меморіал" Юрія Дмитрієва.

Він пребуває під вартою з 2016 року.

З кінця 1980-х років, будучи керівником карельського відділення «Меморіалу», він досліджував місця масових розстрілів у Сандармоху, в тому числі багатьох українців - діячів культури, названих пізніше "Розстріляним Відродженням".

Перша кримінальна справа по звинуваченню Дмитрієва в дитячій порнографії, заведена в 2016 році, закінчилася навесні 2018 року виправдувальним вироком. Але це рішення було скасовано в червні 2018 року, до нього було додане звинувачення в розпусному поводженні з дітьми. 22 липня 2020 року Дмитрієва засудили до трьох з половиною років, що дозволило б звільнити його в листопаді 2020 року.

Однак Верховним судом Республіки Карелія у другій інстанції Дмитрієв був засуджений до 13 з половиною років ув'язнення. Крім того, за кількома статтями справа була відправлена ​​на новий розгляд.

«Меморіал» та інші правозахисні організації класифікували це рішення як політично мотивоване, тим більше що судовий процес був в основному закритим для громадськості.