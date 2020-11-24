У Литві обрали нового прем’єра

У вівторок литовський парламент обрав нового прем'єр-міністра країни.

Ним стала кандидат від правлячої коаліції, очолюваної литовськими консерваторами, Інгріда Шимоніте.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал національного телерадіомовлення LRT.

«Опівдні Сейм проголосував за кандидатуру І. Шимоніте. Вона була схвалена більшістю. 62 члени Сейму проголосували за обрання Шимоніте прем'єр-міністром, 10 були проти, 41 утримався », - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, минулого тижня президент Литви Гітанас Науседа вніс кандидатуру Шимоніте на посаду прем'єр-міністра в Сейм. Після чого вона зустрілася з усіма парламентськими групами.

Напередодні поширення COVID-19 призвело до самоізоляції всієї фракції Руху лібералів, що входить у правлячу більшість. Відсутність 13 членів цієї групи могло стати перешкодою для підтримки кандидата в прем'єр-міністри.

Що стосується лідерів опозиційних фракцій - Партії Праці і Союзу селян і зелених Литви - то вони заявили, що під час голосування за Шимоніте або утримаються, або проголосують проти.

Угоду про формування нової правлячої коаліції в Литві підписали правоцентристські партії: Союз Вітчизни-Литовські християнські демократи (консерватори), Рух лібералів і Партія свободи. Вони формують уряд Литви на чолі з Інгрідою Шимоніте.

Згідно з парламентськими виборами в Литві, що пройшли в жовтні , в правоцентристській коаліції буде як мінімум 74 представники в Сеймі з 141.