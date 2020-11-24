Замість локдауну локальні обмеження: Джонсон готує зміну політики щодо COVID-19

Британія наступного тижня відмовиться від загального локдауну та перейде на трирівневу систему місцевих карантинних обмежень.

Як передає Укрінформ, про це інформує Bloomberg.

Борис Джонсон підтвердив, що наступного тижня загальний карантин закінчиться, його замінить жорсткіша трирівнева система локальних обмежень, що має діяти до весни наступного року.

Крамниці, перукарні та тренажерні зали відкриються у всіх зонах країни, спортивні заходи на відкритому повітрі зможуть відвідувати до 4 000 глядачів, згідно з урядовим документом "Зимовий план COVID-19", опублікованим у понеділок.

Паби, бари та ресторани працюватимуть на винос у місцях, де запроваджено третій - найвищий рівень карантинних обмежень.

У своїй заяві до Палати громад Джонсон зазначив, що уряд співпрацює з делегованими адміністраціями Вельсу, Північної Ірландії та Шотландії щодо плану, який дозволить людям побачити своїх рідних на Різдво.

"Це буде все ж важка зима. Різдво не може бути нормальним, й до весни ще довгий шлях. Ми повинні триматися у боротьбі проти вірусу, доки на допомогу нам не прийдуть тестування та вакцини та не зменшиться необхідність обмежень", - сказав Джонсон.

Як повідомлялося, станом на ранок 23 листопада у світі зареєстрували 58 985 500 випадків коронавірусу, зокрема 1 393 671 летальний випадок, 40 766 904 особи одужали.