У Мінську - марш пенсіонерів і медиків, є затримані

У Мінську в понеділок проходить «Марш мудрості» за участю пенсіонерів, які вийшли висловити свою громадянську позицію.

До людей похилого віку приєдналися і працівники охорони здоров'я, щоб у разі чого надати медичну допомогу учасникам акції, повідомляє Укрінформ із посиланням на Onliner.

Ще до початку маршу був закритий вестибюль №2 станції метро «Площа Леніна» (вхід з боку площі Незалежності). Потяги не зупинялися на цій станції до 14:13 (за місцевим часом). Потім метрополітен почав працювати в штатному режимі.

До того моменту учасники маршу вже розпочали свій марш по проспекту Незалежності, який став традиційним. Їх просили розійтися, нагадуючи, що захід не санкціонований, але реакції не було.

При цьому з вулиці Свердлова перекрили виїзд на проспект у бік Жовтневої. Виїзд із Міського Валу також перекривався. Рух транспорту зупинявся на двох смугах.

Також повідомляється про перекриття проспекту біля цирку. Біля Академії наук також помітили патрулі ДАІ.

Пенсіонери пройшли звичним маршрутом, обминаючи будинок КДБ і ГУМ. З протилежного боку за ними спостерігали силовики з припаркованих бусів. При цьому повідомлялося про точкові затримання, точна кількість яких не називається.

Після цього учасники маршу пенсіонерів дійшли до оточення біля цирку. Як повідомляють очевидці, вони кричать: «Ганьба!», «Це наше місто!», «Фашисти». Силовики просять їх розійтися і ставлять кордон на перетині проспекту Незалежності та вулиці Янки Купали. В результаті колона звернула на вулицю Янки Купали, пише TUT.by.

Як повідомляє Радыё Свабода, у Гродно також проходить акція пенсіонерів, на ній присутні два десятки осіб. Учасників маршу супроводжує поліція.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

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Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська пред'явила ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низку вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.

Фото: Onliner