Відомий активіст визнав провину в організації протестів у Гонконзі

Відомий активіст демократичного руху в Гонконзі Джошуа Вонг та двоє його соратників Агнес Чоу та Айвана Лама визнали провину в організації несанкціонованого мітингу під час масових акцій протесту торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Трьох активістів затримали за участь в акції в червні минулого року, коли тисячі протестувальників взяли в облогу штаб-квартиру гонконзької поліції, заблокувавши співробітників всередині. Їх звинувачують в організації та участі несанкціонованого мітингу.

Джошуа Вонг, Айван Лам і Агнес Чоу вже заявили, що мають намір визнати провину у суді. Слухання розпочинаються у понеділок, 23 листопада, і триватимуть шість днів.

"Ми всі вирішили визнати провину. Я думаю, я опинюся за ґратами вже сьогодні… Ми продовжимо нашу боротьбу за свободу. Ми не будемо плазувати перед Пекіном і не здамося", - сказав Вонг журналістам, які зібрались у суді в понеділок.

За такі дії їм може загрожувати до п'яти років ув'язнення. Активісти перебуватимуть під вартою до 2 грудня, коли їм має бути винесено вирок.

24-річний Вонг є одним з найвідоміших учасників демократичних протестів в Гонконзі. Він почав організовувати демонстрації ще у підлітковому віці.

Три роки тому Вонга та його однодумців вже засуджували до декількох місяців тюремного ув'язнення у зв'язку з "парасольковою революцією" 2014 року.

Як повідомляв Укрінформ, масове обурення громадян Гонконгу та початок протестів спричинив розгляд поправок до закону про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Минулорічні акції протесту стали наймасовішими у Гонконзі від часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю у 1997 році. Попри те, що голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений, протести не вщухли. Мітингувальники почали вимагати не лише остаточної відмови від цього законопроєкту, а й відставки Керрі Лам та розслідування дій поліції під час демонстрацій. Хвиля протестів призвела до значних втрат для економіки Гонконгу, насамперед для туристичної та транспортної галузей.

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Уряд Китаю звинувачує учасників протестів у насильстві, вандалізмі та "тероризмі".

Фото: ВВС