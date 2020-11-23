Команда Трампа оскаржує рішення судді щодо результату виборів у Пенсильванії
Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.
Рішення цього суду було останнім ударом по спробах Трампа оскаржити результати виборів за допомогою понад двох десятків судових позовів.
Пенсильванія була одним з кількох ключових штатів, в яких на виборах 3 листопада переміг суперник Трампа, кандидат від Демократичної партії Джо Байден.
Адвокати Трампа зверталися до суду, стверджуючи, що чиновники у Пенсильванії неправильно підрахували бюлетені, надіслані поштою, і що республіканським спостерігачам було відмовлено в доступі до підрахунку цих бюлетенів.
Вибори президента США відбулися 3 листопада. За попередніми результатами, перемогу здобув з великим відривом демократ Джо Байден. Чинний президент Дональд Трамп відмовляється визнати свою поразку та безпідставно заявляє про начебто «масштабні» фальсифікації під час виборів та підрахунку голосів.