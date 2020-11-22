Суд в Пенсільванії відхилив позов штабу Трампа

Окружний суд в Пенсільванії відхилив позов передвиборного штабу президента США Дональда Трампа з вимогою не враховувати при підрахунку голосів усі надіслані поштою бюлетені.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що по суті, це була остання серйозна справа, спрямована на те, щоб відхилити або заблокувати достатню кількість голосів, які могли б повернути результати виборів на користь Трампа.

Як повідомляв Укрінформ, Трамп відмовляється визнати поразку на виборах та поширює бездоказові твердження про широкомасштабні фальсифікації під час голосувань.

Фото: The White House