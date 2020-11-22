Захоплення заручників у Тбілісі: чоловікові загрожує до 14 років

Прокуратура Грузії висунула офіційні звинувачення 31-річному жителю Тбілісі Левану Зурабішвілі, затриманому за фактом нападу на мікрофінансову організацію.

Про це повідомляє Новини-Грузія.

"Проведене МВС Грузії слідство встановило, що приблизно о 16:30 20 листопада Зурабішвілі увірвався у відділення компанії MBC на проспекті Церетелі і взяв у заручники 19 осіб. Він озвучив ряд вимог. При цьому зловмисник погрожував застосувати вогнепальну зброю і предмет, схожий на гранату" , - йдеться в повідомленні.

Зурабішвілі ставиться за провину «захоплення двох і більше осіб в якості заручників» (пункт «в» частини 2 статті 144 КК Грузії). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від 9 до 14 років.

Досі МВС кваліфікувало справу за двома статтями, одна з яких «незаконне зберігання-носіння вогнепальної зброї» (частини 3 і 4 статті 236 КК Грузії).

Судячи з усього, формулювання змінили після балістичної експертизи. Адвокати Зурабішвілі стверджують, що чоловік увірвався в офіс МФО зі стартовим пістолетом і гранатою-запальничкою.

Сторона звинувачення вже звернулася до суду з клопотанням про обрання як запобіжного заходу тюремного ув'язнення. Адвокати мають намір домагатися звільнення Зурабішвілі на час слідства. За їх словами, обвинувачений розцінює свої дії, як певний соціальний маніфест. Вони заявляють, що пограбування МФО не було метою Зурабішвілі.

Під час нападу Зурабішвілі озвучив ряд соціальних і політичних вимог: відміна азартних ігор, зниження ставки за банківськими кредитами до 7%, зниження цін на медикаменти. При цьому він наполягав, щоб парламент Грузії зібрався і здійснив усі відповідні законодавчі зміни.

За підсумками тригодинних переговорів з нападником, поліцейським вдалося звільнити всіх заручників, а сам Зурабішвілі здався. Під час проведення операції ніхто не постраждав.