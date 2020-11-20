Заручників у Тбілісі звільнили, злочинця затримали

Усі захоплені в Тбілісі заручники звільнені, нападника затримано.

Про це повідомляє Грузія Онлайн із посиланням на представника МВС Ніно Гіоргобіані, передає Укрінформ.

Як повідомлялося, 20 листопада невідомий захопив 11 заручників у будівлі мікрофінансової організації Ем-Бі-Сі («Бізнес Капітал») у Тбілісі.

Чоловік, який захопив людей, вимагав зібрати парламент, щоб той ухвалив три рішення: заборонити азартні ігри, знизити банківські відсоткові ставки до 7% і знизити ціни на медикаменти, встановивши як максимальну маржу прибутку 10%.