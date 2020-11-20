У центрі Тбілісі озброєний чоловік захопив заручників - ЗМІ

Невідомий захопив заручників у будівлі мікрофінансової організації NBC ( «Бізнес Капітал») біля станції метро «Церетелі» в Тбілісі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Новости-Грузия.

За попередніми даними, в МФО увірвалися п'ятеро осіб. Очевидці розповіли, що вони озброєні вогнепальною зброєю і гранатами. Невідомо скільки людей перебувало в будівлі у момент нападу.

Повідомляється, що зловмисники погодилися звільнити двох заручників, проте в будівлі все ще залишаються люди. Повідомлення про те, чи озвучили ці зловмисники будь-які вимоги, поки не надходили.

Офіс NBC розташований на першому поверсі десятиповерхового житлового будинку. За даними Громадського телебачення, планується евакуація мешканців.

На даний момент вся територія оточена поліцією. Співробітники МВС контролюють периметр. Проїжджа частина перекрита. На місце прибув глава патрульної поліції Тбілісі Важа Сирадзе, стягуються додаткові поліцейські сили.

Дану інформацію підтвердили в МВС Грузії, повідомляє РІА Новости в телеграм-каналі.

Повідомляється, що чоловік утримує в заручниках дев'ять осіб.

Після захоплення заручників у центрі Тбілісі поки порушено кримінальну справу про розбій.

Деталі інциденту з'ясовуються.